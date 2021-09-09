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ДЕНЬ КОМПАНИИ РОСТЕЛЕКОМ

ИГРАЙ
СМОТРИ
и
9–24 сентября 2021 года

Правила участия

Каждый день до 23 сентября в играх появляются новые задания. Выполняй задания и набирай баллы. Победители игр и обладатель суперприза определятся 24 сентября

Один раз в сутки можно получить случайный подарок. По одному товару можно приобрести в игровом магазине в любой день игры до 23 сентября

Чтобы история игры и набранные баллы сохранялись, зарегистрируйся на Sibnet.ru

01.
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кино- вопросы
Отвечай на вопросы о кино и накапливай баллы
02.
game
ЛАЙФХАКИ
Продвинутый юзер? Помоги другим! Зарабатывай лайки за советы
03.
game
ГЕЙМЕР
Получай баллы за специальные геймерские задания
04.
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РУЛЕТКА
Веришь в удачу? Случайные подарки каждый день

ИГРОВОЙ МАГАЗИН

Товар можно приобрести на игровые баллы, накопленные на игровых счетах. Счет списания баллов выбирай в процессе покупки
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Онлайн-кинотеатр Wink
Промокод на месяц
50 баллов
Подписка Wink + more.tv — это 17 тысяч фильмов и сериалов, 174 телеканала. А также популярные радиостанции в прямом эфире
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Интернет-тариф «Игровой»
Месяц бесплатно
100 баллов
Специальный геймерский интернет с бонусами в популярных играх. Бесплатный месяц для абонентов тарифа «Игровой». Активируется по промокоду в личном кабинете абонента Ростелекома

ПРИЗЫ

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Суперприз

Расширенный комплект «Умный дом» + 12 месяцев использования сервиса «Умный дом»

Получит участник, набравший наибольшее количество баллов

Призовой фонд игр

01.

Киновопросы

Приставка Wink+
главный приз
Приставка Wink+
Городской рюкзак
1 место
Городской рюкзак
Action-camera 4K
2 место
Action-camera 4K
Умные весы
3 место
Умные весы
Умный штопор
4 место
Умный штопор
Умная бутылка
5 место
Умная бутылка
02.

Лайфхаки

Умная колонка с Марусей
главный приз
Умная колонка с Марусей
Городской рюкзак
1 место
Городской рюкзак
Action-camera 4K
2 место
Action-camera 4K
Умные весы
3 место
Умные весы
Умный штопор
4 место
Умный штопор
Беспроводные наушники
5 место
Беспроводные наушники
03.

Геймер

Игровой роутер RT-X
главный приз
Игровой роутер RT-X
Камера наблюдения
1 место
Камера наблюдения
Городской рюкзак
2 место
Городской рюкзак
Action-camera 4K
3 место
Action-camera 4K
Умные весы
4 место
Умные весы
Умный штопор
5 место
Умный штопор

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