ДЕНЬ КОМПАНИИ РОСТЕЛЕКОМ

Каждый день до 23 сентября в играх появляются новые задания. Выполняй задания и набирай баллы. Победители игр и обладатель суперприза определятся 24 сентября
Один раз в сутки можно получить случайный подарок. По одному товару можно приобрести в игровом магазине в любой день игры до 23 сентября
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Получит участник, набравший наибольшее количество баллов