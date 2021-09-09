ДЕНЬ КОМПАНИИ РОСТЕЛЕКОМ

Правила участия

Каждый день до 23 сентября в играх появляются новые задания. Выполняй задания и набирай баллы. Победители игр и обладатель суперприза определятся 24 сентября

Один раз в сутки можно получить случайный подарок. По одному товару можно приобрести в игровом магазине в любой день игры до 23 сентября

Чтобы история игры и набранные баллы сохранялись, зарегистрируйся на Sibnet.ru